Ціна Nasdaq420 (NASDAQ420)
Поточна ціна Nasdaq420 (NASDAQ420) сьогодні становить 0.00755305 USD з ринковою капіталізацією $ 7.54M USD. Ціна NASDAQ420 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nasdaq420:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 176.45K USD
- зміна ціни Nasdaq420 протягом дня — +12.70%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nasdaq420 до USD становила $ +0.00085109.
За останні 30 днів зміна ціни Nasdaq420 до USD становила $ +0.0207280375.
За останні 60 днів зміна ціни Nasdaq420 до USD становила $ +0.0303083412.
За останні 90 днів зміна ціни Nasdaq420 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00085109
|+12.70%
|30 днів
|$ +0.0207280375
|+274.43%
|60 днів
|$ +0.0303083412
|+401.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nasdaq420: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.57%
+12.70%
+67.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Nasdaq420 is the next evolution in digital wealth, where manifestation meets market forces. It’s not just a coin; it’s a catalyst for financial transcendence. Aligned with the energy of vibrational wealth, Nasdaq420 is poised to break through the barriers of traditional markets. Charging up for its ascent, its goal of $420 quadrillion is more than just a target—it’s a reality waiting to manifest for those attuned to its potential. The future of finance has arrived."
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