Сьогоднішня ціна Nasdaq420 (NASDAQ420)

Поточна ціна Nasdaq420 (NASDAQ420) сьогодні становить 0.00755305 USD з ринковою капіталізацією $ 7.54M USD. Ціна NASDAQ420 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nasdaq420:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 176.45K USD

- зміна ціни Nasdaq420 протягом дня — +12.70%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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