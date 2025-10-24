Інформація щодо ціни Nasdaq xStock (QQQX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 604,32 $ 604,32 $ 604,32 Мін. за 24 год $ 612,84 $ 612,84 $ 612,84 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 604,32$ 604,32 $ 604,32 Макс. за 24 год $ 612,84$ 612,84 $ 612,84 Рекордний максимум $ 2 014,76$ 2 014,76 $ 2 014,76 Найнижча ціна $ 543,74$ 543,74 $ 543,74 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) +0,77% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,35% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,35%

Актуальна ціна Nasdaq xStock (QQQX) становить $612,73. За останні 24 години QQQX торгувався між мінімумом у $ 604,32 і максимумом у $ 612,84, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QQQX становить $ 2 014,76, тоді як його історичний мінімум — $ 543,74.

Що стосується короткострокових результатів, то QQQX змінився на +0,01% за останню годину, +0,77% за 24 години та на +2,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Nasdaq xStock (QQQX)

Ринкова капіталізація $ 5,36M$ 5,36M $ 5,36M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,73M$ 19,73M $ 19,73M Циркуляційне постачання 8,75K 8,75K 8,75K Загальна пропозиція 32 199,9198262 32 199,9198262 32 199,9198262

Поточна ринкова капіталізація Nasdaq xStock — $ 5,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QQQX — 8,75K, зі загальною пропозицією 32199.9198262. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,73M.