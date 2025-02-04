Ціна Nasdao Ai (NDAO)
Поточна ціна Nasdao Ai (NDAO) сьогодні становить 0.00022172 USD з ринковою капіталізацією $ 243.63K USD. Ціна NDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nasdao Ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.21K USD
- зміна ціни Nasdao Ai протягом дня — +48.30%
- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nasdao Ai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nasdao Ai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nasdao Ai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nasdao Ai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+48.30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nasdao Ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.99%
+48.30%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nasdao Ai is building world's first self-sustainable AI Agent for validator. It's creating an AI Framework for create and launch own agents which can run validator infrastructure and trade on behalf of users. It's building its own AI Agent named Sakura which is the AI Framework for launching own Agents and running AI validator autonomously. It's listed on DAOS.FUN with growing AUM of more than 350k USD which also invests and incubates new AI projects.
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