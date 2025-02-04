Сьогоднішня ціна Nasdao Ai (NDAO)

Поточна ціна Nasdao Ai (NDAO) сьогодні становить 0.00022172 USD з ринковою капіталізацією $ 243.63K USD. Ціна NDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nasdao Ai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.21K USD

- зміна ціни Nasdao Ai протягом дня — +48.30%

- циркуляційна пропозиція – 1.10B USD

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