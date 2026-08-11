Сьогоднішня ціна NASDANQ

Поточна ціна NASDANQ (NASDANQ) сьогодні становить $ 0, зі зміною 31,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NASDANQ до USD становить $ 0 за NASDANQ.

NASDANQ наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 712 346, з циркуляційною пропозицією у 1,00B NASDANQ. Протягом останніх 24 годин NASDANQ торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,00106499 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00239969, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NASDANQ змінився на -8,36% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 240,87K.

Ринкова інформація щодо NASDANQ (NASDANQ)

Ринкова капіталізація $ 712,35K$ 712,35K $ 712,35K Обсяг (за 24 год) $ 240,87K$ 240,87K $ 240,87K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 712,35K$ 712,35K $ 712,35K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація NASDANQ — $ 712,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 240,87K. Циркуляційна пропозиція NASDANQ — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 712,35K.