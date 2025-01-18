Ціна Naruto (NARUTO)
Поточна ціна Naruto (NARUTO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NARUTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Naruto:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.46 USD
- зміна ціни Naruto протягом дня — +3.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Naruto до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Naruto до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Naruto до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Naruto до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.66%
|30 днів
|$ 0
|-14.20%
|60 днів
|$ 0
|-19.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Naruto: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
+3.66%
-0.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Welcome to the world of $Naruto, the ultimate ninja meme coin. We're here to revolutionize the memecoin universe and stake our claim as the Hokage of the cryptosphere. Combining the powers of Naruto Uzumaki and the world of cryptocurrency, we've created a token that's both fun and profitable. What makes your project unique? Just like the legendary ninja, Naruto Uzumaki, our coin strives for greatness and recognition. We aim to provide a sense of community and belonging for all our holders, as we embark on an epic journey to conquer the memecoin world. History of your project. Drawing inspiration from this captivating tale, we've created the $Naruto coin. Just like Naruto Uzumaki, our coin strives for greatness and recognition, embodying the spirit of the ninja way. We aim to unite our holders under the banner of $Naruto, forging a sense of community and belonging as we embark on a thrilling quest to conquer the memecoin world. Together, we will face challenges, overcome obstacles, and rise to prominence in the realm of cryptocurrency. So, join us on this exhilarating adventure and become a part of the $Naruto legacy. What’s next for your project? By staying true to our mission, we believe that $Naruto will not only become the Hokage of the memecoin world but also leave a lasting, positive legacy in the cryptocurrency realm. Join us as we embark on this exciting journey and make history together. What can your token be used for? While $Naruto is primarily a meme coin designed for fun and entertainment, we envision several potential use cases for the token that can provide value to our community and encourage broader adoption. Some of these use cases include: Community-driven governance: $Naruto token holders can participate in the decision-making process for the project's future developments and initiatives. This democratic approach ensures that the community has a say in the direction of the project and encourages active engageme
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