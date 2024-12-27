Ціна Napoleon X (NPX)
Поточна ціна Napoleon X (NPX) сьогодні становить 0.00831259 USD з ринковою капіталізацією $ 210.56K USD. Ціна NPX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Napoleon X:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.08K USD
- зміна ціни Napoleon X протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 25.33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Napoleon X до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Napoleon X до USD становила $ +0.0014382409.
За останні 60 днів зміна ціни Napoleon X до USD становила $ -0.0009629395.
За останні 90 днів зміна ціни Napoleon X до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0.0014382409
|+17.30%
|60 днів
|$ -0.0009629395
|-11.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Napoleon X: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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