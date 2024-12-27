Сьогоднішня ціна Napoleon X (NPX)

Поточна ціна Napoleon X (NPX) сьогодні становить 0.00831259 USD з ринковою капіталізацією $ 210.56K USD. Ціна NPX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Napoleon X:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.08K USD

- зміна ціни Napoleon X протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 25.33M USD

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