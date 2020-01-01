Токеноміка NAOS Finance (NAOS) Дізнайтеся ключову інформацію про NAOS Finance (NAOS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NAOS Finance (NAOS) NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance. Офіційний вебсайт: https://naos.finance/ Купити NAOS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NAOS Finance (NAOS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NAOS Finance (NAOS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 163,60K $ 163,60K $ 163,60K Загальна пропозиція: $ 219,18M $ 219,18M $ 219,18M Циркуляційна пропозиція: $ 84,22M $ 84,22M $ 84,22M FDV (повністю розведена вартість): $ 425,76K $ 425,76K $ 425,76K Історичний максимум: $ 3,44 $ 3,44 $ 3,44 Історичний мінімум: $ 0,00104796 $ 0,00104796 $ 0,00104796 Поточна ціна: $ 0,00194252 $ 0,00194252 $ 0,00194252 Дізнайтеся більше про ціну NAOS Finance (NAOS)

Токеноміка NAOS Finance (NAOS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NAOS Finance (NAOS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NAOS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NAOS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NAOS, досліджуйте ціну токена NAOS в реальному часі!

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