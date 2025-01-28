Сьогоднішня ціна NAOS Finance (NAOS)

Поточна ціна NAOS Finance (NAOS) сьогодні становить 0.00263591 USD з ринковою капіталізацією $ 221.86K USD. Ціна NAOS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NAOS Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.82K USD

- зміна ціни NAOS Finance протягом дня — -11.71%

- циркуляційна пропозиція – 84.22M USD

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