Ціна NAOS Finance (NAOS)
Поточна ціна NAOS Finance (NAOS) сьогодні становить 0.00263591 USD з ринковою капіталізацією $ 221.86K USD. Ціна NAOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NAOS Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.82K USD
- зміна ціни NAOS Finance протягом дня — -11.71%
- циркуляційна пропозиція – 84.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NAOS Finance до USD становила $ -0.000349926148468924.
За останні 30 днів зміна ціни NAOS Finance до USD становила $ -0.0009552814.
За останні 60 днів зміна ціни NAOS Finance до USD становила $ -0.0016340889.
За останні 90 днів зміна ціни NAOS Finance до USD становила $ -0.002393862882190783.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000349926148468924
|-11.71%
|30 днів
|$ -0.0009552814
|-36.24%
|60 днів
|$ -0.0016340889
|-61.99%
|90 днів
|$ -0.002393862882190783
|-47.59%
Останній аналіз цін NAOS Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-11.71%
-20.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance.
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