Сьогоднішня ціна Naomi by BunnyOS

Поточна ціна Naomi by BunnyOS (NAOMI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NAOMI до USD становить $ 0 за NAOMI.

Naomi by BunnyOS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 24 059, з циркуляційною пропозицією у 1,00B NAOMI. Протягом останніх 24 годин NAOMI торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NAOMI змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Naomi by BunnyOS (NAOMI)

Ринкова капіталізація $ 24,06K$ 24,06K $ 24,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,06K$ 24,06K $ 24,06K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Naomi by BunnyOS — $ 24,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NAOMI — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,06K.