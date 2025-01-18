Ціна NanoMeter Bitcoin (NMBTC)
Поточна ціна NanoMeter Bitcoin (NMBTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NMBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NanoMeter Bitcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 284.81 USD
- зміна ціни NanoMeter Bitcoin протягом дня — +0.80%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NanoMeter Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NanoMeter Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NanoMeter Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NanoMeter Bitcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.80%
|30 днів
|$ 0
|-1.30%
|60 днів
|$ 0
|+2.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NanoMeter Bitcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
+0.80%
+0.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NMBTC specifically has the potential to be a DeFi 2.0 leader, and we welcome and embrace all viewpoints and are committed to building the best community for cryptocurrency. NMBTC will create a physical mine industry in the future, empower NMBTC, and will combine online liquidity mining to realize online and offline integration.
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