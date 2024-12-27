Сьогоднішня ціна Nano (XNO)

Поточна ціна Nano (XNO) сьогодні становить 1.42 USD з ринковою капіталізацією $ 189.87M USD. Ціна XNO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nano:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.08M USD

- зміна ціни Nano протягом дня — -1.96%

- циркуляційна пропозиція – 133.25M USD

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