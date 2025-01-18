Сьогоднішня ціна NANI (⌘)

Поточна ціна NANI (⌘) сьогодні становить 0.061638 USD з ринковою капіталізацією $ 1.86M USD. Ціна ⌘ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NANI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.38K USD

- зміна ціни NANI протягом дня — -14.92%

- циркуляційна пропозиція – 30.19M USD

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