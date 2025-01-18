Ціна NANA Token (NANA)
Поточна ціна NANA Token (NANA) сьогодні становить 0.00380359 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NANA Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.45K USD
- зміна ціни NANA Token протягом дня — +34.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NANA Token до USD становила $ +0.00098049.
За останні 30 днів зміна ціни NANA Token до USD становила $ -0.0003142062.
За останні 60 днів зміна ціни NANA Token до USD становила $ +0.0123723921.
За останні 90 днів зміна ціни NANA Token до USD становила $ +0.0028720779624780879.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00098049
|+34.73%
|30 днів
|$ -0.0003142062
|-8.26%
|60 днів
|$ +0.0123723921
|+325.28%
|90 днів
|$ +0.0028720779624780879
|+308.32%
Останній аналіз цін NANA Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+52.79%
+34.73%
+33.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Our project, The Heist, is an idle game that we recently launched on Solana. What makes your project unique? Our game has been gaining traction and notoriety because of it's incredibly smooth UI & UX, the fact that we had a playable game on Day 1, and that we have segmented our game into Seasons as to combat token inflation, a common issue that exists with P2E games. History of your project. Our game launched last week, April 18th. This is the second game title from our studio which began in October of 2021. What’s next for your project? We have a ton of game content to release. On launch, we had about 5% of all playable content released, and will be releasing the rest over the next 3-4 months as Season 1 plays out. What can your token be used for? The $NANA token is our primary game utility token. Players can use it to upgrade their Character's (NFTs) skills, they can spend $NANA on Cosmetics in the in-game store, and they can use the token to mint new game characters. Many more sinks are planned for Season, our Gitbook Whitepaper is in the link below.
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