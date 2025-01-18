Сьогоднішня ціна NANA Token (NANA)

Поточна ціна NANA Token (NANA) сьогодні становить 0.00380359 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NANA Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.45K USD

- зміна ціни NANA Token протягом дня — +34.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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