Сьогоднішня ціна NANA Coin (NANA)

Поточна ціна NANA Coin (NANA) сьогодні становить 0.00427623 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NANA Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.53K USD

- зміна ціни NANA Coin протягом дня — +24.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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