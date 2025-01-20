Ціна NANA Coin (NANA)
Поточна ціна NANA Coin (NANA) сьогодні становить 0.00427623 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NANA Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.53K USD
- зміна ціни NANA Coin протягом дня — +24.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NANA Coin до USD становила $ +0.00083031.
За останні 30 днів зміна ціни NANA Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NANA Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NANA Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00083031
|+24.10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NANA Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.40%
+24.10%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEME - NANA is a globally exceptional metaverse portal ecosystem platform. It is dedicated to creating a digital world driven by the community and empowered by innovation. Within this ecosystem, MEMELAND serves as its core business segment, where users can build virtual homes through creativity and collaboration. They can explore various economic models and enjoy the rights granted by the decentralized governance structure.
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