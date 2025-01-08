Сьогоднішня ціна NANA (NANA)

Поточна ціна NANA (NANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.97K USD. Ціна NANA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NANA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.81 USD

- зміна ціни NANA протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 999.23M USD

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