Ціна NANA (NANA)
Поточна ціна NANA (NANA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.97K USD. Ціна NANA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NANA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.81 USD
- зміна ціни NANA протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 999.23M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NANA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NANA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NANA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NANA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-63.48%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NANA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+12.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$NANA is emerging as the Azuki of memecoins, featuring a strong anime-inspired theme that emphasizes high-quality manga and anime animations. By stepping into the neon glow of the digital streets, Nana reveals her true powers: an irresistible allure. As Nana’s influence grows, shaping a community bound by both fortune and captivation. Stepping into the neon-lit digital streets, Nana unveils her true power: an irresistible allure that shapes a community united by fortune and fascination.
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