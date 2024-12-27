Ціна NAMI Protocol (NAMI)
Поточна ціна NAMI Protocol (NAMI) сьогодні становить 0.02697092 USD з ринковою капіталізацією $ 2.14M USD. Ціна NAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NAMI Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 185.85 USD
- зміна ціни NAMI Protocol протягом дня — +0.24%
- циркуляційна пропозиція – 79.23M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NAMI Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни NAMI Protocol до USD становила $ +0.0211128685.
За останні 60 днів зміна ціни NAMI Protocol до USD становила $ +0.0466877467.
За останні 90 днів зміна ціни NAMI Protocol до USD становила $ +0.017891246645958678.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.24%
|30 днів
|$ +0.0211128685
|+78.28%
|60 днів
|$ +0.0466877467
|+173.10%
|90 днів
|$ +0.017891246645958678
|+197.05%
Останній аналіз цін NAMI Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
+0.24%
+1.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NAMI Protocol is a groundbreaking savings platform that simplifies cryptocurrency for everyone, offering usability similar to online banking. Built on the KUJIRA blockchain, NAMI integrates seamlessly with its money market, GHOST, to maximize returns from lending activities without the overheads of traditional banking. The protocol automatically allocates user funds to the highest-yielding stablecoin markets, ensuring users always receive the best possible interest rates. This significantly increases earnings compared to traditional savings accounts.
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