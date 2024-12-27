Сьогоднішня ціна NAMI Protocol (NAMI)

Поточна ціна NAMI Protocol (NAMI) сьогодні становить 0.02697092 USD з ринковою капіталізацією $ 2.14M USD. Ціна NAMI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NAMI Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 185.85 USD

- зміна ціни NAMI Protocol протягом дня — +0.24%

- циркуляційна пропозиція – 79.23M USD

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