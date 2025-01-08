Сьогоднішня ціна Nameless (NAME)

Поточна ціна Nameless (NAME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.33K USD. Ціна NAME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nameless:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.54 USD

- зміна ціни Nameless протягом дня — -4.52%

- циркуляційна пропозиція – 999.57M USD

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