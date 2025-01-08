Ціна Nameless (NAME)
Поточна ціна Nameless (NAME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.33K USD. Ціна NAME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nameless:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.54 USD
- зміна ціни Nameless протягом дня — -4.52%
- циркуляційна пропозиція – 999.57M USD
Отримуйте оновлення цін NAME до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NAME.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nameless до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nameless до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nameless до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nameless до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.52%
|30 днів
|$ 0
|-60.36%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nameless: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-4.52%
+3.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Just a Nameless guy, wandering the universe in search of purpose, I accidentally stumbled upon the peculiar realm of digital currencies known as cryptocurrency. My journey to the endless odyssey was sparked by my artistic creator cosasdelkevin. The project is the artistic visual representation of our artist kevin's inner self. Nameless is way for Kevin to help relate everyone together, Nameless has no name so it can be interpretted in any way shape or form. Our goal is to support Kevin in his art journey by helping his with the power of community and cryptocurrency!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NAME до AUD
A$--
|1 NAME до GBP
￡--
|1 NAME до EUR
€--
|1 NAME до USD
$--
|1 NAME до MYR
RM--
|1 NAME до TRY
₺--
|1 NAME до JPY
¥--
|1 NAME до RUB
₽--
|1 NAME до INR
₹--
|1 NAME до IDR
Rp--
|1 NAME до PHP
₱--
|1 NAME до EGP
￡E.--
|1 NAME до BRL
R$--
|1 NAME до CAD
C$--
|1 NAME до BDT
৳--
|1 NAME до NGN
₦--
|1 NAME до UAH
₴--
|1 NAME до VES
Bs--
|1 NAME до PKR
Rs--
|1 NAME до KZT
₸--
|1 NAME до THB
฿--
|1 NAME до TWD
NT$--
|1 NAME до CHF
Fr--
|1 NAME до HKD
HK$--
|1 NAME до MAD
.د.م--