Сьогоднішня ціна Namecoin (NMC)

Поточна ціна Namecoin (NMC) сьогодні становить 1,17 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна NMC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Namecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6,86K USD

- зміна ціни Namecoin протягом дня — +4,73%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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