Сьогоднішня ціна NALS (NALS)

Поточна ціна NALS (NALS) сьогодні становить 0.04272706 USD з ринковою капіталізацією $ 901.90K USD. Ціна NALS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NALS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.79K USD

- зміна ціни NALS протягом дня — -5.33%

- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD

Отримуйте оновлення цін NALS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NALS.