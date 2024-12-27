Ціна NALS (NALS)
Поточна ціна NALS (NALS) сьогодні становить 0.04272706 USD з ринковою капіталізацією $ 901.90K USD. Ціна NALS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NALS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.79K USD
- зміна ціни NALS протягом дня — -5.33%
- циркуляційна пропозиція – 21.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NALS до USD становила $ -0.00240652814454065.
За останні 30 днів зміна ціни NALS до USD становила $ -0.0056027951.
За останні 60 днів зміна ціни NALS до USD становила $ -0.0130220969.
За останні 90 днів зміна ціни NALS до USD становила $ -0.04096322521730139.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00240652814454065
|-5.33%
|30 днів
|$ -0.0056027951
|-13.11%
|60 днів
|$ -0.0130220969
|-30.47%
|90 днів
|$ -0.04096322521730139
|-48.94%
Останній аналіз цін NALS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
-5.33%
-0.56%
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