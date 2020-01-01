Токеноміка Naked Jim ($JIM) Дізнайтеся ключову інформацію про Naked Jim ($JIM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Naked Jim ($JIM) Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment! Офіційний вебсайт: https://nakedjim.io/ Купити $JIM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Naked Jim ($JIM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Naked Jim ($JIM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,17M $ 1,17M $ 1,17M Загальна пропозиція: $ 999,73M $ 999,73M $ 999,73M Циркуляційна пропозиція: $ 999,73M $ 999,73M $ 999,73M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,17M $ 1,17M $ 1,17M Історичний максимум: $ 0,00754141 $ 0,00754141 $ 0,00754141 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0011733 $ 0,0011733 $ 0,0011733 Дізнайтеся більше про ціну Naked Jim ($JIM)

Токеноміка Naked Jim ($JIM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Naked Jim ($JIM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $JIM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $JIM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $JIM, досліджуйте ціну токена $JIM в реальному часі!

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