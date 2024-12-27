Ціна Naked Jim ($JIM)
Поточна ціна Naked Jim ($JIM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 984.99K USD. Ціна $JIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Naked Jim:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.59K USD
- зміна ціни Naked Jim протягом дня — -6.42%
- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Naked Jim до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Naked Jim до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Naked Jim до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Naked Jim до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.42%
|30 днів
|$ 0
|+127.88%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Naked Jim: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.11%
-6.42%
+42.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment!
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