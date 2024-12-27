Сьогоднішня ціна Naked Jim ($JIM)

Поточна ціна Naked Jim ($JIM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 984.99K USD. Ціна $JIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Naked Jim:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.59K USD

- зміна ціни Naked Jim протягом дня — -6.42%

- циркуляційна пропозиція – 999.97M USD

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