Інформація щодо ціни Naked Crab Man (CRABFURIE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,63% Зміна ціни (1 дн.) +1,60% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,04% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,04%

Актуальна ціна Naked Crab Man (CRABFURIE) становить --. За останні 24 години CRABFURIE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRABFURIE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CRABFURIE змінився на -0,63% за останню годину, +1,60% за 24 години та на -24,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Naked Crab Man (CRABFURIE)

Ринкова капіталізація $ 17,04K$ 17,04K $ 17,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,04K$ 17,04K $ 17,04K Циркуляційне постачання 999,58M 999,58M 999,58M Загальна пропозиція 999 575 369,966902 999 575 369,966902 999 575 369,966902

Поточна ринкова капіталізація Naked Crab Man — $ 17,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRABFURIE — 999,58M, зі загальною пропозицією 999575369.966902. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,04K.