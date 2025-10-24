Актуальна ціна Naked Crab Man сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRABFURIE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRABFURIE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Naked Crab Man сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRABFURIE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRABFURIE на MEXC вже зараз.

Логотип Naked Crab Man

Ціна Naked Crab Man (CRABFURIE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CRABFURIE до USD:

--
----
+1,60%1D
mexc
USD
Графік ціни Naked Crab Man (CRABFURIE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:48:55 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Naked Crab Man (CRABFURIE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,63%

+1,60%

-24,04%

-24,04%

Актуальна ціна Naked Crab Man (CRABFURIE) становить --. За останні 24 години CRABFURIE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRABFURIE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CRABFURIE змінився на -0,63% за останню годину, +1,60% за 24 години та на -24,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Naked Crab Man (CRABFURIE)

$ 17,04K
$ 17,04K$ 17,04K

--
----

$ 17,04K
$ 17,04K$ 17,04K

999,58M
999,58M 999,58M

999 575 369,966902
999 575 369,966902 999 575 369,966902

Поточна ринкова капіталізація Naked Crab Man — $ 17,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRABFURIE — 999,58M, зі загальною пропозицією 999575369.966902. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,04K.

Історія ціни Naked Crab Man (CRABFURIE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Naked Crab Man до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Naked Crab Man до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Naked Crab Man до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Naked Crab Man до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,60%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Naked Crab Man (CRABFURIE)

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

Прогноз ціни Naked Crab Man (USD)

Скільки коштуватиме Naked Crab Man (CRABFURIE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Naked Crab Man (CRABFURIE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Naked Crab Man.

Перегляньте прогноз ціни Naked Crab Man вже зараз!

CRABFURIE до місцевих валют

Токеноміка Naked Crab Man (CRABFURIE)

Розуміння токеноміки Naked Crab Man (CRABFURIE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CRABFURIE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Naked Crab Man (CRABFURIE)

Скільки сьогодні коштує Naked Crab Man (CRABFURIE)?
Актуальна ціна CRABFURIE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CRABFURIE до USD?
Поточна ціна CRABFURIE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Naked Crab Man?
Ринкова капіталізація CRABFURIE — $ 17,04K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CRABFURIE?
Циркуляційна пропозиція CRABFURIE — 999,58M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CRABFURIE?
CRABFURIE досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CRABFURIE?
Історична мінімальна ціна CRABFURIE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі CRABFURIE?
Актуальний обсяг торгівлі CRABFURIE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CRABFURIE цього року?
CRABFURIE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CRABFURIE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Naked Crab Man (CRABFURIE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

