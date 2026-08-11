Сьогоднішня ціна NakamotoStrategy

Поточна ціна NakamotoStrategy (NAKASTR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NAKASTR до USD становить $ 0 за NAKASTR.

NakamotoStrategy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 136,635, з циркуляційною пропозицією у 1.00B NAKASTR. Протягом останніх 24 годин NAKASTR торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NAKASTR змінився на -- за останню годину та на -2.14% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 300.21.

Ринкова інформація щодо NakamotoStrategy (NAKASTR)

Ринкова капіталізація $ 136.64K$ 136.64K $ 136.64K Обсяг (за 24 год) $ 300.21$ 300.21 $ 300.21 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 136.64K$ 136.64K $ 136.64K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація NakamotoStrategy — $ 136.64K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 300.21. Циркуляційна пропозиція NAKASTR — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 136.64K.