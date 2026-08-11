Сьогоднішня ціна Nakamigo

Поточна ціна Nakamigo (MEEGSTR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MEEGSTR до USD становить $ 0 за MEEGSTR.

Nakamigo наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 143 660, з циркуляційною пропозицією у 881,92M MEEGSTR. Протягом останніх 24 годин MEEGSTR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MEEGSTR змінився на -- за останню годину та на -9,25% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 71,03.

Ринкова інформація щодо Nakamigo (MEEGSTR)

Ринкова капіталізація $ 143,66K$ 143,66K $ 143,66K Обсяг (за 24 год) $ 71,03$ 71,03 $ 71,03 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 143,66K$ 143,66K $ 143,66K Циркуляційне постачання 881,92M 881,92M 881,92M Загальна пропозиція 881 921 762,4650241 881 921 762,4650241 881 921 762,4650241

Поточна ринкова капіталізація Nakamigo — $ 143,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 71,03. Циркуляційна пропозиція MEEGSTR — 881,92M, зі загальною пропозицією 881921762.4650241. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 143,66K.