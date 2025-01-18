Ціна Naka Bodhi (NBOT)
Поточна ціна Naka Bodhi (NBOT) сьогодні становить 0.00293248 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Naka Bodhi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.63 USD
- зміна ціни Naka Bodhi протягом дня — -4.91%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Naka Bodhi до USD становила $ -0.000151686887948195.
За останні 30 днів зміна ціни Naka Bodhi до USD становила $ -0.0010435728.
За останні 60 днів зміна ціни Naka Bodhi до USD становила $ -0.0007155157.
За останні 90 днів зміна ціни Naka Bodhi до USD становила $ -0.0014975418300489845.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000151686887948195
|-4.91%
|30 днів
|$ -0.0010435728
|-35.58%
|60 днів
|$ -0.0007155157
|-24.39%
|90 днів
|$ -0.0014975418300489845
|-33.80%
Останній аналіз цін Naka Bodhi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-4.91%
-28.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Naka Chain An Utility Token based Blockchain
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