Сьогоднішня ціна Naka Bodhi (NBOT)

Поточна ціна Naka Bodhi (NBOT) сьогодні становить 0.00293248 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Naka Bodhi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.63 USD

- зміна ціни Naka Bodhi протягом дня — -4.91%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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