Токеноміка NAINCY (NAINCY) Дізнайтеся ключову інформацію про NAINCY (NAINCY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація NAINCY (NAINCY) nAIncy is an AI-powered financial analyst designed to help crypto natives understand and act on the $867 trillion traditional asset market. She begins as a daily commentator on X, connecting political trades, earnings data, and macroeconomic signals into crisp, meme-native insights. Over time, she evolves into a protocol that enables on-chain access to real-world assets through intelligent trade modeling, agent-led execution, and tokenized infrastructure. Офіційний вебсайт: https://naincy.ai/ Whitepaper: https://naincy.gitbook.io/naincyai-litepaper Купити NAINCY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни NAINCY (NAINCY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена NAINCY (NAINCY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 176,81K $ 176,81K $ 176,81K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 190,79M $ 190,79M $ 190,79M FDV (повністю розведена вартість): $ 926,72K $ 926,72K $ 926,72K Історичний максимум: $ 0,00685702 $ 0,00685702 $ 0,00685702 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00092672 $ 0,00092672 $ 0,00092672 Дізнайтеся більше про ціну NAINCY (NAINCY)

Токеноміка NAINCY (NAINCY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки NAINCY (NAINCY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NAINCY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NAINCY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NAINCY, досліджуйте ціну токена NAINCY в реальному часі!

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