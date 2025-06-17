Сьогоднішня ціна NAINCY (NAINCY)

Поточна ціна NAINCY (NAINCY) сьогодні становить 0,00078479 USD з ринковою капіталізацією $ 84,16K USD. Ціна NAINCY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NAINCY:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни NAINCY протягом дня — -13,36%

- циркуляційна пропозиція – 107,04M USD

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