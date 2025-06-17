Ціна NAINCY (NAINCY)
Поточна ціна NAINCY (NAINCY) сьогодні становить 0,00078479 USD з ринковою капіталізацією $ 84,16K USD. Ціна NAINCY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NAINCY:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни NAINCY протягом дня — -13,36%
- циркуляційна пропозиція – 107,04M USD
Отримуйте оновлення цін NAINCY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NAINCY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NAINCY до USD становила $ -0,000121111207853424.
За останні 30 днів зміна ціни NAINCY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NAINCY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NAINCY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000121111207853424
|-13,36%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NAINCY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3,43%
-13,36%
-57,48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
nAIncy is an AI-powered financial analyst designed to help crypto natives understand and act on the $867 trillion traditional asset market. She begins as a daily commentator on X, connecting political trades, earnings data, and macroeconomic signals into crisp, meme-native insights. Over time, she evolves into a protocol that enables on-chain access to real-world assets through intelligent trade modeling, agent-led execution, and tokenized infrastructure.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки NAINCY (NAINCY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NAINCY зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 NAINCY до VND
₫20,65174885
|1 NAINCY до AUD
A$0,0011928808
|1 NAINCY до GBP
￡0,0005728967
|1 NAINCY до EUR
€0,0006749194
|1 NAINCY до USD
$0,00078479
|1 NAINCY до MYR
RM0,0033275096
|1 NAINCY до TRY
₺0,0308893344
|1 NAINCY до JPY
¥0,1133079802
|1 NAINCY до RUB
₽0,0617001898
|1 NAINCY до INR
₹0,0674840921
|1 NAINCY до IDR
Rp12,8654077776
|1 NAINCY до KRW
₩1,0662863251
|1 NAINCY до PHP
₱0,0442464602
|1 NAINCY до EGP
￡E.0,0394435454
|1 NAINCY до BRL
R$0,0043084971
|1 NAINCY до CAD
C$0,0010594665
|1 NAINCY до BDT
৳0,0959327296
|1 NAINCY до NGN
₦1,2092279757
|1 NAINCY до UAH
₴0,0326080245
|1 NAINCY до VES
Bs0,08004858
|1 NAINCY до PKR
Rs0,2220641784
|1 NAINCY до KZT
₸0,4022441145
|1 NAINCY до THB
฿0,025427196
|1 NAINCY до TWD
NT$0,0230963697
|1 NAINCY до AED
د.إ0,0028801793
|1 NAINCY до CHF
Fr0,0006356799
|1 NAINCY до HKD
HK$0,0061527536
|1 NAINCY до MAD
.د.م0,007141589
|1 NAINCY до MXN
$0,0148482268