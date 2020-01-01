Токеноміка Nailong (NAILONG) Дізнайтеся ключову інформацію про Nailong (NAILONG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nailong (NAILONG) $Nailong is a decentralized meme coin orbiting the Solana blockchain, fueled by the unstoppable energy of the internet’s favorite meme pioneers. Inspired by the legendary and often memed “Nailong” (an alternate reality tech billionaire), this coin is your ticket to the moon—or perhaps even further. Combining humor, innovation, and a touch of absurdity, $Nailong aims to be the hottest asset in the galaxy. Whether you're a hodler or a meme creator, $Nailong promises to take your portfolio—and your sense of humor—into orbit. Launched with a fair distribution, $Nailong boasts ultra-fast transactions, low fees, and a community-driven roadmap that includes space-inspired NFTs, interstellar giveaways, and exclusive access to meme-based events. It's not just about money; it's about making the ride to the moon as entertaining as possible. Slogan: "Blast off with $Nailong, the meme coin that's truly out of this world!" Офіційний вебсайт: https://nailong.life/ Купити NAILONG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nailong (NAILONG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nailong (NAILONG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Історичний максимум: $ 0,068524 $ 0,068524 $ 0,068524 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00192716 $ 0,00192716 $ 0,00192716 Дізнайтеся більше про ціну Nailong (NAILONG)

Токеноміка Nailong (NAILONG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nailong (NAILONG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NAILONG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NAILONG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NAILONG, досліджуйте ціну токена NAILONG в реальному часі!

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