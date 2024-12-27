Сьогоднішня ціна Nailong (NAILONG)

Поточна ціна Nailong (NAILONG) сьогодні становить 0.00547248 USD з ринковою капіталізацією $ 5.47M USD. Ціна NAILONG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nailong:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.73K USD

- зміна ціни Nailong протягом дня — +17.49%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

Отримуйте оновлення цін NAILONG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни NAILONG.