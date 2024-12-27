Ціна Nailong (NAILONG)
Поточна ціна Nailong (NAILONG) сьогодні становить 0.00547248 USD з ринковою капіталізацією $ 5.47M USD. Ціна NAILONG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nailong:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.73K USD
- зміна ціни Nailong протягом дня — +17.49%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nailong до USD становила $ +0.00081463.
За останні 30 днів зміна ціни Nailong до USD становила $ -0.0044796670.
За останні 60 днів зміна ціни Nailong до USD становила $ -0.0011559191.
За останні 90 днів зміна ціни Nailong до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00081463
|+17.49%
|30 днів
|$ -0.0044796670
|-81.85%
|60 днів
|$ -0.0011559191
|-21.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nailong: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+17.49%
+52.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Nailong is a decentralized meme coin orbiting the Solana blockchain, fueled by the unstoppable energy of the internet’s favorite meme pioneers. Inspired by the legendary and often memed “Nailong” (an alternate reality tech billionaire), this coin is your ticket to the moon—or perhaps even further. Combining humor, innovation, and a touch of absurdity, $Nailong aims to be the hottest asset in the galaxy. Whether you're a hodler or a meme creator, $Nailong promises to take your portfolio—and your sense of humor—into orbit. Launched with a fair distribution, $Nailong boasts ultra-fast transactions, low fees, and a community-driven roadmap that includes space-inspired NFTs, interstellar giveaways, and exclusive access to meme-based events. It's not just about money; it's about making the ride to the moon as entertaining as possible. Slogan: "Blast off with $Nailong, the meme coin that's truly out of this world!"
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