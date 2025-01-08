Сьогоднішня ціна NAIFU (NAIFU)

Поточна ціна NAIFU (NAIFU) сьогодні становить 0.00126049 USD з ринковою капіталізацією $ 8.61M USD. Ціна NAIFU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності NAIFU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.70K USD

- зміна ціни NAIFU протягом дня — +265.60%

- циркуляційна пропозиція – 6.84B USD

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