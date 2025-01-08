Ціна NAIFU (NAIFU)
Поточна ціна NAIFU (NAIFU) сьогодні становить 0.00126049 USD з ринковою капіталізацією $ 8.61M USD. Ціна NAIFU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NAIFU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.70K USD
- зміна ціни NAIFU протягом дня — +265.60%
- циркуляційна пропозиція – 6.84B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NAIFU до USD становила $ +0.00091572.
За останні 30 днів зміна ціни NAIFU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни NAIFU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни NAIFU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00091572
|+265.60%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін NAIFU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+300.84%
+265.60%
+541.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Naifu is an AI Agent unlike any other. Built with imgnAI's proprietary in-house AI stack, Naifu represents an evolutionary leap forward in censorship-resistant, truly intelligent agent systems. Naifu is fully multi-modal, and without reliance on any third party systems such as OpenAI or Anthropic; allowing her to learn from and interact with any system - all while forming her own chaotic personality.
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