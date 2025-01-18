Ціна NAGAYA (NGY)
Поточна ціна NAGAYA (NGY) сьогодні становить 0.978376 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NGY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності NAGAYA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.72K USD
- зміна ціни NAGAYA протягом дня — -3.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни NAGAYA до USD становила $ -0.0347817538242537.
За останні 30 днів зміна ціни NAGAYA до USD становила $ +0.1793768255.
За останні 60 днів зміна ціни NAGAYA до USD становила $ +0.0686342504.
За останні 90 днів зміна ціни NAGAYA до USD становила $ -0.0512515639235142.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0347817538242537
|-3.43%
|30 днів
|$ +0.1793768255
|+18.33%
|60 днів
|$ +0.0686342504
|+7.02%
|90 днів
|$ -0.0512515639235142
|-4.97%
Останній аналіз цін NAGAYA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-3.43%
-1.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is Nagaya (NGY) ? Nagaya (NGY) is a revolutionary Hybrid Digital Asset that is both backed by LBMA-Grade Gold and also a Proof-of-Ownership of benefits from our Physical Projects. Our Vision is to be a reliable and secure payment option, preferred by all. Registered in Singapore as Nagaya Technologies Pte Ltd in 2018, our motto has not changed. We Build Trust and Value through Legality and Transparency.
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