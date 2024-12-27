Сьогоднішня ціна Nafter (NAFT)

Поточна ціна Nafter (NAFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 208.56K USD. Ціна NAFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nafter:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 340.47 USD

- зміна ціни Nafter протягом дня — +0.74%

- циркуляційна пропозиція – 441.20M USD

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