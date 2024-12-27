Ціна Nafter (NAFT)
Поточна ціна Nafter (NAFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 208.56K USD. Ціна NAFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nafter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 340.47 USD
- зміна ціни Nafter протягом дня — +0.74%
- циркуляційна пропозиція – 441.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nafter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nafter до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nafter до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nafter до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.74%
|30 днів
|$ 0
|+9.34%
|60 днів
|$ 0
|+3.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nafter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.14%
+0.74%
+6.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Nafter platform will belong to ALL creators and their fans. We will be supporting all forms of content. We look to be the NFT content platform on blockchain for all mainstream and up and coming influencers and creators. Nafter allows creators to seamlessly snap, post & mint their content directly from their smartphone in a way never done before!
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