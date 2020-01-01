Токеноміка Nacho the Kat (NACHO) Дізнайтеся ключову інформацію про Nacho the Kat (NACHO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nacho the Kat (NACHO) Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem. All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community. Офіційний вебсайт: https://nachowyborski.xyz/ Whitepaper: https://nachowyborski.xyz/Nacho_the_kat_Whitepaper_240605.pdf Купити NACHO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nacho the Kat (NACHO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nacho the Kat (NACHO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,45M $ 7,45M $ 7,45M Загальна пропозиція: $ 287,00B $ 287,00B $ 287,00B Циркуляційна пропозиція: $ 287,00B $ 287,00B $ 287,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 7,45M $ 7,45M $ 7,45M Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Nacho the Kat (NACHO)

Токеноміка Nacho the Kat (NACHO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nacho the Kat (NACHO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NACHO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NACHO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NACHO, досліджуйте ціну токена NACHO в реальному часі!

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