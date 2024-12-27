Сьогоднішня ціна Nacho the Kat (NACHO)

Поточна ціна Nacho the Kat (NACHO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.66M USD. Ціна NACHO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nacho the Kat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 233.44K USD

- зміна ціни Nacho the Kat протягом дня — -1.70%

- циркуляційна пропозиція – 287.00B USD

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