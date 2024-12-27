Ціна Nacho the Kat (NACHO)
Поточна ціна Nacho the Kat (NACHO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 25.66M USD. Ціна NACHO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nacho the Kat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 233.44K USD
- зміна ціни Nacho the Kat протягом дня — -1.70%
- циркуляційна пропозиція – 287.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nacho the Kat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nacho the Kat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nacho the Kat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nacho the Kat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.70%
|30 днів
|$ 0
|-38.37%
|60 днів
|$ 0
|-57.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nacho the Kat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.41%
-1.70%
+0.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem. All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community.
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