Сьогоднішня ціна Nacho Finance (NACHO)

Поточна ціна Nacho Finance (NACHO) сьогодні становить 0.096691 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NACHO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nacho Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 390.83 USD

- зміна ціни Nacho Finance протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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