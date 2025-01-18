Ціна Nacho Finance (NACHO)
Поточна ціна Nacho Finance (NACHO) сьогодні становить 0.096691 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NACHO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nacho Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 390.83 USD
- зміна ціни Nacho Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nacho Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nacho Finance до USD становила $ -0.0130825823.
За останні 60 днів зміна ціни Nacho Finance до USD становила $ +0.0292497526.
За останні 90 днів зміна ціни Nacho Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0130825823
|-13.53%
|60 днів
|$ +0.0292497526
|+30.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nacho Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-10.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nacho Finance was inspired by tomb.finance and is a seigniorage style algorithmic stablecoin protocol designed to bring high APRs, with low fees, to Ethereum holders on the Polygon Network. Nacho Finance is a multi-token protocol that consists of the following three tokens: - Nacho Token (NACHO) (Medium of exchange) - Nacho Shares (NSHARE) (Governance & Measure of protocol value) - Nacho Bonds (NBOND) (Change NACHO supply during contraction periods) The NACHO algorithmic token serves as the backbone of our growing ecosystem aimed at bringing high APRs to ETH holders on the Polygon Network. The protocol's underlying mechanisms dynamically adjust NACHO's supply, pushing its price up or down relative to the price of ETH in order to keep NACHO's peg to the ETH price. NACHO Shares (NSHARE) are one of the ways to measure the value of the NACHO Protocol and shareholder trust in its ability to maintain NACHO close to peg. During epoch expansions the protocol mints NACHO and distributes it proportionally to all NSHARE holders who have staked their tokens in the Bowl. Additionally, NSHARE holders have voting rights (governance) on proposals to improve the protocol and future use cases within the NACHO money ecosystem. NACHO Bonds (NBOND) main job is to help incentivize changes in NACHO supply during an epoch contraction period.
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