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Поточна ціна Nabox сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація NABOX становить 132,839 USD. Відстежуйте оновлення цін NABOX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Nabox сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація NABOX становить 132,839 USD. Відстежуйте оновлення цін NABOX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про NABOX

Інформація про ціну NABOX

Що таке NABOX

Офіційний вебсайт NABOX

Токеноміка NABOX

Прогноз ціни NABOX

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Ціна Nabox (NABOX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 NABOX до USD:

$0.000000631722
$0.000000631722$0.000000631722
-2.30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Nabox (NABOX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:58:14 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Nabox

Поточна ціна Nabox (NABOX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.61% за останні 24 години. Поточний курс конвертації NABOX до USD становить $ 0 за NABOX.

Nabox наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 132,839, з циркуляційною пропозицією у 208.95B NABOX. Протягом останніх 24 годин NABOX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці NABOX змінився на +0.33% за останню годину та на +16.04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Nabox (NABOX)

$ 132.84K
$ 132.84K$ 132.84K

--
----

$ 635.73K
$ 635.73K$ 635.73K

208.95B
208.95B 208.95B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Nabox — $ 132.84K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція NABOX — 208.95B, зі загальною пропозицією 1000000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 635.73K.

Історія ціни Nabox у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

-1.61%

+16.04%

+16.04%

Історія ціни Nabox (NABOX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nabox до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nabox до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nabox до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nabox до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1.61%
30 днів$ 0+18.73%
60 днів$ 0-12.42%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Nabox

Прогноз ціни Nabox (NABOX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NABOX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Nabox (NABOX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Nabox потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Nabox у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни NABOX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Nabox.

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Про Nabox

Яка зараз ринкова ціна Nabox?

Nabox оцінюється в ₴, зі зміною -1.61% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має NABOX?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення NABOX у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Nabox у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість NABOX?

Обігова кількість становить 208953408773.7, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Nabox?

Nabox згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як NABOX виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,OKX Ventures Portfolio?

У порівнянні з іншими активами у сегменті BNB Chain Ecosystem,Ethereum Ecosystem,OKX Ventures Portfolio, імпульс NABOX залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:58:14 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Nabox (NABOX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2999
$0.2999$0.2999

+199.90%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.42619
$0.42619$0.42619

+11.60%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.01798
$0.01798$0.01798

+43.49%

AurumX

AurumX

UMX

$0.17000
$0.17000$0.17000

-15.79%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

Velvet

VELVET

$0.65524
$0.65524$0.65524

+48.48%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.6453
$2.6453$2.6453

+46.87%

Cysic

Cysic

CYS

$1.4482
$1.4482$1.4482

+25.87%

JMDT

JMDT

JMDT

$1.1693
$1.1693$1.1693

+9.10%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.42619
$0.42619$0.42619

+11.60%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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