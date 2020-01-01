Токеноміка Nabla (NABLA) Дізнайтеся ключову інформацію про Nabla (NABLA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nabla (NABLA) Nabla Finance - The Yield protocol for the People Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders. Офіційний вебсайт: https://www.nabla.fi Whitepaper: https://www.nabla.fi/assets/Nabla-Whitepaper.pdf Купити NABLA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nabla (NABLA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nabla (NABLA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 805.95K $ 805.95K $ 805.95K Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 280.66M $ 280.66M $ 280.66M FDV (повністю розведена вартість): $ 2.87M $ 2.87M $ 2.87M Історичний максимум: $ 0.00602006 $ 0.00602006 $ 0.00602006 Історичний мінімум: $ 0.00228045 $ 0.00228045 $ 0.00228045 Поточна ціна: $ 0.00286984 $ 0.00286984 $ 0.00286984 Дізнайтеся більше про ціну Nabla (NABLA)

Токеноміка Nabla (NABLA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nabla (NABLA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NABLA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NABLA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NABLA, досліджуйте ціну токена NABLA в реальному часі!

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