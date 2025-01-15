Ціна Nabla (NABLA)
Поточна ціна Nabla (NABLA) сьогодні становить 0.00381583 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна NABLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Nabla:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.08K USD
- зміна ціни Nabla протягом дня — +2.28%
- циркуляційна пропозиція – 275.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Nabla до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Nabla до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Nabla до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Nabla до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Nabla: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.57%
+2.28%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Nabla Finance - The Yield protocol for the People Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders.
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