Сьогоднішня ціна Nabla (NABLA)

Поточна ціна Nabla (NABLA) сьогодні становить 0.00381583 USD з ринковою капіталізацією $ 1.05M USD. Ціна NABLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Nabla:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.08K USD

- зміна ціни Nabla протягом дня — +2.28%

- циркуляційна пропозиція – 275.36M USD

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