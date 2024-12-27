Сьогоднішня ціна MyToken (MT)

Поточна ціна MyToken (MT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 208.19K USD. Ціна MT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MyToken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 339.24 USD

- зміна ціни MyToken протягом дня — +17.33%

- циркуляційна пропозиція – 1.90B USD

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