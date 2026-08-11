Сьогоднішня ціна Mythos Router

Поточна ціна Mythos Router (MYTHOS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5.02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MYTHOS до USD становить $ 0 за MYTHOS.

Mythos Router наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 38,935, з циркуляційною пропозицією у 100.00B MYTHOS. Протягом останніх 24 годин MYTHOS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MYTHOS змінився на -0.85% за останню годину та на -6.76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Mythos Router (MYTHOS)

Ринкова капіталізація $ 38.94K$ 38.94K $ 38.94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38.94K$ 38.94K $ 38.94K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Mythos Router — $ 38.94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MYTHOS — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38.94K.