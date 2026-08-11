Яка зараз ринкова ціна Mythos?

Mythos оцінюється в ₴0.110098197327768720000, зі зміною -0.94% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має MYTH?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення MYTH у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Mythos у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість MYTH?

Обігова кількість становить 796416525.92, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Mythos?

Mythos згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як MYTH виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Polkadot Ecosystem,NFT,Avalanche Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Gaming Blockchains,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Made in USA,Base Native?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Smart Contract Platform,Gaming (GameFi),Polkadot Ecosystem,NFT,Avalanche Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Gaming Blockchains,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,Made in USA,Base Native, імпульс MYTH залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.