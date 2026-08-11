Сьогоднішня ціна Mythical Mammalian Reptibird

Поточна ціна Mythical Mammalian Reptibird (GOOFRECK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 10,59% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GOOFRECK до USD становить $ 0 за GOOFRECK.

Mythical Mammalian Reptibird наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 834,63, з циркуляційною пропозицією у 997,60M GOOFRECK. Протягом останніх 24 годин GOOFRECK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GOOFRECK змінився на -16,42% за останню годину та на -8,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Mythical Mammalian Reptibird (GOOFRECK)

Ринкова капіталізація $ 11,83K$ 11,83K $ 11,83K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,83K$ 11,83K $ 11,83K Циркуляційне постачання 997,60M 997,60M 997,60M Загальна пропозиція 997 600 189,828719 997 600 189,828719 997 600 189,828719

Поточна ринкова капіталізація Mythical Mammalian Reptibird — $ 11,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GOOFRECK — 997,60M, зі загальною пропозицією 997600189.828719. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,83K.