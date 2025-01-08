Сьогоднішня ціна Mytheria (MYRA)

Поточна ціна Mytheria (MYRA) сьогодні становить 0.00314419 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MYRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mytheria:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 527.25 USD

- зміна ціни Mytheria протягом дня — -7.96%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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