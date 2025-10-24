Інформація щодо ціни Myspace Girls (MSG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Myspace Girls (MSG) становить --. За останні 24 години MSG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MSG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MSG змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Myspace Girls (MSG)

Ринкова капіталізація $ 5,03K$ 5,03K $ 5,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,03K$ 5,03K $ 5,03K Циркуляційне постачання 841,76M 841,76M 841,76M Загальна пропозиція 841 764 404,199086 841 764 404,199086 841 764 404,199086

Поточна ринкова капіталізація Myspace Girls — $ 5,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MSG — 841,76M, зі загальною пропозицією 841764404.199086. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,03K.