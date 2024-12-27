Ціна MYSO Token (MYT)
Поточна ціна MYSO Token (MYT) сьогодні становить 0.197296 USD з ринковою капіталізацією $ 6.25M USD. Ціна MYT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MYSO Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.99 USD
- зміна ціни MYSO Token протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 31.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MYSO Token до USD становила $ +0.00017973.
За останні 30 днів зміна ціни MYSO Token до USD становила $ +0.1163844171.
За останні 60 днів зміна ціни MYSO Token до USD становила $ +0.1730656244.
За останні 90 днів зміна ціни MYSO Token до USD становила $ +0.03870937317293893.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00017973
|+0.09%
|30 днів
|$ +0.1163844171
|+58.99%
|60 днів
|$ +0.1730656244
|+87.72%
|90 днів
|$ +0.03870937317293893
|+24.41%
Останній аналіз цін MYSO Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
+0.09%
-25.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MYSO is a decentralized and permissionless lending protocol that supports various fully customizable on-chain structured product strategies, including covered calls and synthetic token buybacks, and offers bespoke loans for nearly any ERC20 token.
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