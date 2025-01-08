Ціна Myro Floki CEO (MYROFLOKI)
Поточна ціна Myro Floki CEO (MYROFLOKI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MYROFLOKI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Myro Floki CEO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.97 USD
- зміна ціни Myro Floki CEO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Myro Floki CEO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Myro Floki CEO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Myro Floki CEO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Myro Floki CEO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-6.03%
|60 днів
|$ 0
|+15.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Myro Floki CEO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
-0.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Myro Floki CEO ($MyroFloki) is a deflationary BEP20 token from Binance Smart Chain, selfsustaining with a decentralized ecosystem that has $SOL as a reward for investors. His whole life he dreamed of becoming famous and rich. One day he decided to invest into Crypto Meme Tokens. This turned out to be the best decision of his life. Now he has been admitted into the Billionaires Club where he enjoys his life in the high society. Buy $MyroFloki now to become a member of the Billionaires Club too. Project goal is to reach a market cap of 2 billion USD!
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