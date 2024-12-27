Ціна Myro ($MYRO)
Поточна ціна Myro ($MYRO) сьогодні становить 0.068822 USD з ринковою капіталізацією $ 68.82M USD. Ціна $MYRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Myro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.65M USD
- зміна ціни Myro протягом дня — +6.73%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Myro до USD становила $ +0.00434242.
За останні 30 днів зміна ціни Myro до USD становила $ -0.0236843893.
За останні 60 днів зміна ціни Myro до USD становила $ -0.0232202812.
За останні 90 днів зміна ціни Myro до USD становила $ -0.02091178406774273.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00434242
|+6.73%
|30 днів
|$ -0.0236843893
|-34.41%
|60 днів
|$ -0.0232202812
|-33.73%
|90 днів
|$ -0.02091178406774273
|-23.30%
Останній аналіз цін Myro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.76%
+6.73%
+21.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Myro the dog: Named after Solana Co-Founder Raj Gokal’s dog Myro.
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