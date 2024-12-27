Сьогоднішня ціна Myro ($MYRO)

Поточна ціна Myro ($MYRO) сьогодні становить 0.068822 USD з ринковою капіталізацією $ 68.82M USD. Ціна $MYRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Myro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.65M USD

- зміна ціни Myro протягом дня — +6.73%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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