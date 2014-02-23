Токеноміка Myriad (XMY) Дізнайтеся ключову інформацію про Myriad (XMY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Myriad (XMY) Myriadcoin is the first coin to implement five different Proof-of-Work hashing alrogithm in the same coin, namely Scypt, SHA256D, Qubit, Skein and Groestl. This multiple hashing algorithm serves to make mining fairer and encourage even distribution. Each algorithm has the same chance of solving the next block and has its own independent difficulty while using the same difficulty adjustment method. Each algorithm aims for a block generation time of 2.5 minutes. Any existing CPU,GPU and ASIC miners can be used to mine Myriadcoin. Over the five algorithms, a block should be found on average every 30 seconds. Every 967680 blocks, the block reward halves in order to reduce inflation. Difficulty is adjusted after every block. Myriadcoin was launched on 23 February 2014. Офіційний вебсайт: http://myriadcoin.org/ Купити XMY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Myriad (XMY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Myriad (XMY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 256,88K $ 256,88K $ 256,88K Загальна пропозиція: $ 1,89B $ 1,89B $ 1,89B Циркуляційна пропозиція: $ 1,89B $ 1,89B $ 1,89B FDV (повністю розведена вартість): $ 256,88K $ 256,88K $ 256,88K Історичний максимум: $ 0,060926 $ 0,060926 $ 0,060926 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0001362 $ 0,0001362 $ 0,0001362 Дізнайтеся більше про ціну Myriad (XMY)

Токеноміка Myriad (XMY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Myriad (XMY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XMY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XMY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XMY, досліджуйте ціну токена XMY в реальному часі!

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