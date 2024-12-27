Сьогоднішня ціна Myriad (XMY)

Поточна ціна Myriad (XMY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 800.32K USD. Ціна XMY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Myriad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.70 USD

- зміна ціни Myriad протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.88B USD

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