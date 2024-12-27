Ціна Myriad (XMY)
Поточна ціна Myriad (XMY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 800.32K USD. Ціна XMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Myriad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.70 USD
- зміна ціни Myriad протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 1.88B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Myriad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Myriad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Myriad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Myriad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+76.00%
|60 днів
|$ 0
|+100.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Myriad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Myriadcoin is the first coin to implement five different Proof-of-Work hashing alrogithm in the same coin, namely Scypt, SHA256D, Qubit, Skein and Groestl. This multiple hashing algorithm serves to make mining fairer and encourage even distribution. Each algorithm has the same chance of solving the next block and has its own independent difficulty while using the same difficulty adjustment method. Each algorithm aims for a block generation time of 2.5 minutes. Any existing CPU,GPU and ASIC miners can be used to mine Myriadcoin. Over the five algorithms, a block should be found on average every 30 seconds. Every 967680 blocks, the block reward halves in order to reduce inflation. Difficulty is adjusted after every block. Myriadcoin was launched on 23 February 2014.
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