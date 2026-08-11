Сьогоднішня ціна Myria

Поточна ціна Myria (MYRIA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 35,57% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MYRIA до USD становить $ 0 за MYRIA.

Myria наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 375 657, з циркуляційною пропозицією у 28,29B MYRIA. Протягом останніх 24 годин MYRIA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01667821, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MYRIA змінився на +0,29% за останню годину та на -19,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Myria (MYRIA)

Ринкова капіталізація $ 375,66K$ 375,66K $ 375,66K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 375,66K$ 375,66K $ 375,66K Циркуляційне постачання 28,29B 28,29B 28,29B Загальна пропозиція 50 000 000 000,0 50 000 000 000,0 50 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Myria — $ 375,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MYRIA — 28,29B, зі загальною пропозицією 50000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 375,66K.